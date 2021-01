Rechtbank blundert: zes strafprocessen moeten over

COLUMN Hartverwar­mend: Barry en zijn grijze brigade verzorgen maaltijden voor senioren

9:02 In deze moeizame maanden onderscheiden zich - even los van malle complotwappies - diverse menstypes. Zo is er bijvoorbeeld de ‘Grote Zure Zemelbrigade’ die zich (meestal via de sociale media) vooral bezighoudt met klagen over wat er allemaal niet meer kan en mag.