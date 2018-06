Rechter: Hond uitlaten met scooter is dierenmishandeling

Verdachte Kijvelan­den­moord voor niets naar de rechtbank

11:19 De verdachte van de Kijvelandenmoord is vanochtend voor niets door zijn bewakers naar de rechtbank in Dordrecht gebracht. De rechtszaak tegen hem werd afgeblazen omdat één bepaald rapport nog niet klaar is. De behandeling van de zaak is opgeschoven naar begin oktober.