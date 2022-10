Rechter spreekt Alblasserdams transportbedrijf vrij van schuld voor dodelijk ongeval met chauffeur

C&A keert Papen­drecht de rug toe vanwege ‘slechte bedrijfsre­sul­ta­ten en matige toekomst­prog­no­se’

Modeketen C&A verdwijnt uit Papendrecht. De winkel in winkelcentrum De Meent is komende zaterdag voor het laatst open. Klanten die daarna voor hun kleding naar C&A willen, moeten uitwijken naar de vestigingen in Dordrecht, Ridderkerk of Capelle aan den IJssel of surfen naar de webshop.

