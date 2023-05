Rechter veegt plan voor appartementen in Nieuw-Lekkerland van tafel

Lepeltje Lepeltje donderdag van start in Dordrecht; dit is hoe de editie op de nieuwe locatie eruitziet

Lepeltje Lepeltje vindt dit keer voor het eerst niet in het Weizigtpark, maar een eindje verderop in het Wantijpark plaats. Vanaf donderdag 18 tot en met zaterdag 20 mei staan er foodtrucks, is er livemuziek en vinden bezoekers talloze andere kraampjes met kleding, bier en wijn. Lees hier wat er allemaal op het programma staat.