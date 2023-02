Rechters voor het eerst akkoord met strafdeal die OM in Rotterdam sloot met drugssoldaat

DE KWESTIE Doet Dordrecht genoeg aan woningte­kort?: ‘Veel gesloopt, per saldo weinig erbij’

Doet de gemeente Dordrecht genoeg om ervoor te zorgen dat iedereen in de stad een betaalbaar dak boven zijn of haar hoofd heeft. Of moet er nóg een tandje bij? Want ondanks het feit dat woningbouw in 2018 topprioriteit werd van het stadsbestuur, is de ambitie (4000 woningen in 4 jaar) niet gehaald. Onze lezers vinden er dit van: ,,Vergunningen, bezwaren, welstand, vergaderingen. Het duurt echt allemaal veel te lang.’’