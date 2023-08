Recreanten in Biesbosch houden zich steeds beter aan regels: ‘Handhaven heeft duidelijk effect’

Nielson nodigt trouwe fans uit voor een bustour door zijn stadje: ‘Ik wil hen wat geven’

Nielson nodigt zijn fans uit voor een bijzondere busrit door Dordrecht, de stad waar hij is opgegroeid. De rit gaat langs plekken die in zijn leven en carrière belangrijk zijn geweest. ,,Die vertellen allemaal iets over mij.’’