Red velvet bakmix van Coffeelicious Bakery verkrijgbaar bij Albert Heijn: ‘Heel hard aan gewerkt’

Gratis bomen en struiken voor groenlief­heb­bers

De natuurorganisatie Meer Bomen Nu deelt op 4 maart 20.000 gratis bomen en struiken uit in Zuid-Holland. In onze regio doen ze dat van 10.00 tot 14.00 uur in Hendrik-Ido-Ambacht aan De Zelling. Marga Witteman (27) legt het hoe en waarom van de actie uit.