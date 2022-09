Reddingsteam oefent in ‘ontplofte’ woningen Hendrik-Ido-Ambacht

Hoe is het nu met..? Reddings­wer­ker Edo vloog halsover­kop naar Beiroet om slachtof­fers me­ga-explosie te zoeken: 'Het zal mij altijd blijven aangrijpen’

Het is 4 augustus 2020 als in Beiroet, de hoofdstad van Libanon, een allesvernietigende explosie plaatsvindt. 218 mensen vinden de dood. Edo Groenendijk wordt ‘s ochtends vroeg opgetrommeld om hulp te verlenen. Een paar uur later zit hij in een defensievliegtuig.

