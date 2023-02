Reddingswerkers uit regio naar Turkije: ‘Hopen slachtoffers levend onder puin vandaan te halen’

Streekver­voer ligt vijf dagen plat: ‘Helft van alle bussen rijdt’

In het streekvervoer wordt vanaf maandag vijf dagen gestaakt. Duizenden werknemers in het openbaar vervoer hebben het werk neergelegd, meldt vakbond CNV. Toch rijden veel bussen en treinen wel. De helft van de bussen van vervoerders waar medewerkers meedoen aan de staking rijdt wel. Dat schat een woordvoerder van de VWOV in, de vertegenwoordiging van vervoersbedrijven. ,,Het aantal stakers wisselt per regio.”

14:16