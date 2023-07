binnenkijken Annelies en Eric wonen op plek waar vroeger gedanst en gesjanst werd: ‘Soms 15 man voor de deur’

Annelies (53) en Eric (55) wonen in een stukje Dordtse historie. De Bonifatiuskerk en de muziekschool aan de Wijnstraat, waar ook poppodium Bibelot heeft gezeten, zijn sinds kort omgetoverd tot dertien appartementen. In maart trokken ze erin, toen het nog niet helemaal af was. ,,We waren de eerste bewoners.”