Regio Drechtsteden: dit zijn de uitslagen van de gemeenteraadsverkiezingen in jouw gemeente

De uitslagen van de gemeenteraadsverkiezingen in de Drechtsteden zijn binnen. Bekijk de uitslag van jouw gemeente op de kaart hierboven. Meer lezen over de uitslag? Scrol dan naar beneden en klik op de link bij jouw gemeente.

Alblasserdam

De voorlopige uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen in Alblasserdam is bekend. De grootste partij daar is, net zoals in 2014 en 2018, de SGP. De PvdA zou een zetel verliezen, daar waar D66 er juist eentje bij lijkt te krijgen. Lees hier meer.

Dordrecht

De uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen in Dordrecht is binnen: VVD en GroenLinks mogen zich na de gemeenteraadsverkiezingen van woensdag de grootste partijen in Dordrecht noemen. Lees hier meer.

Hardinxveld-Giessendam

De uitslag van Hardinxveld-Giessendam kwam als eerste van de avond binnen. De verkiezingsstrijd in Hardinxveld-Giessendam is uitgemond in een heuse thriller. Met slechts zestien stemmen verschil - volgens de voorlopige uitslag - zijn T@B en SGP als de winnaars uit de bus gekomen. Lees hier meer.

Hendrik-Ido-Ambacht

SGP-ChristenUnie blijft zoals verwacht de grootste in Hendrik-Ido-Ambacht. De partij van lijsttrekker André Flach blijft op zeven zetels, gevolgd door Gemeente Belangen dat één zetel verloor. De VVD blijft op drie zetels aan. De verrassing kwam van Realistisch Ambacht. Lees hier meer.

Molenlanden

De uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen in Molenlanden is binnen: Doe Mee! Molenlanden is de grote winnaar geworden. De partij van lijsttrekker Joke van de Graaf steeg van 7 naar 8 zetels en is daarmee veruit de grootste partij in de gemeente. Lees hier meer.

Papendrecht

De uitslag in Papendrecht is binnen: Papendrechts Algemeen Belang (PAB) heeft bij de gemeenteraadsverkiezingen een flinke tik gekregen. De coalitiepartij duikelt volgens de voorlopige uitslag van negen naar vijf zetels. Lees hier meer.

Sliedrecht

De voorlopige einduitslag in Sliedrecht luidt: de SGP-ChristenUnie blijft de grootste, PRO Sliedrecht blijft de tweede partij, CDA de derde, PvdA en VVD delen een vierde plek. Slydregt.NU lijkt een zetel te hebben gewonnen, en D66 komt op basis van de voorlopige einduitslag niet meer in de gemeenteraad. Lees hier meer.

Zwijndrecht

Algemeen Belang Zwijndrecht is de grote winnaar van de gemeenteraadsverkiezingen in Zwijndrecht. De partij steeg van acht naar tien zetels, nadat ze vier jaar geleden ook al drie zetels won. Lees hier meer.

Volledig scherm De uitslagenavond in het Stadhuis van Dordrecht. © Jeffrey Groeneweg

