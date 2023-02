Reizigerswaardering voor treinstations in onze regio niet best, met uitzondering van dít station

Waarom Zwijn­drecht-schut­ter ‘Lucky’ de politie nog steeds te snel af is

Op zaterdag 21 januari schoot de crimineel met de bijnaam 'Lucky' twee vrouwen neer op een parkeerplaats in Zwijndrecht. Een van hen overleed kort na het incident en de ander ligt nog in het ziekenhuis. Schutter 'Lucky' is, ondanks een klopjacht van de politie, nog altijd voortvluchtig. Hoe blijft hij de politie voor?