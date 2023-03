Renée tekent doorgaans verdachten in de rechtbank, maar stort zich nu op het werk van Johannes Vermeer

COLUMN Crabbehof was ooit een krachtige, trotse volkswijk

Hoe is het eigenlijk met Crabbehof? Niet zo best als je louter en alleen naar ‘de getalletjes’ kijkt. Ik bedoel… er leven hier relatief veel mensen van een uitkering, het gros van de huurwoningen aldaar voldoet allang niet meer aan de eisen van deze tijd en ook op het gebied van veiligheid is het met de wijk droevig gesteld.