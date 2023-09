Restant witte dorp wacht al een jaar op de sloopkogel, maar door bureaucratie staat alles nog overeind

De sloopkogel gaat in het huis waar Piet en Diny 42 jaar lang woonden: ‘We zijn vanuit hier nog getrouwd’

De sloopgrijper scheurde maandagochtend de eerste woningen aan de Charlotte de Bourbonstraat in Dordrecht aan flarden. Ook Piet (73) en Diny Wagenmakers (68) moeten binnenkort na 42 jaar hun vertrouwde onderkomen in het Witte Dorp in Nieuw-Krispijn verlaten en herinneringen achterlaten. Voor de nieuw te bouwen woningen staat de telefoon nu al roodgloeiend.