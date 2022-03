Restaurant De Beren opent volgend jaar megavestiging op Waterbusplein in Hendrik-Ido-Ambacht

,,De locatie aan het water is prachtig en mensen vinden dat leuk’’, zegt de Rotterdamse ondernemer Ad Schaap, de man achter De Beren-restaurants . Inmiddels heeft het horecabedrijf vijftig restaurants, waaronder in Dordrecht en Zwijndrecht, en rond 35 vestigingen van de Bezorgbeer, om maaltijden te bezorgen of af te halen. ,,De vestiging in Hendrik-Ido-Ambacht valt binnen ons traditionele marktgebied. Het wordt echt groot.’’

Grootschalig project

De Beren komt in een pand naast dat van horecamagnaat Bjorn van Dijl die twee horecazaken opent, van in totaal 1000 vierkante meter. Ook daar komt voor de deur een groot terras. Het is deel van het grootschalige project Noordkade om het Waterbusplein nieuw leven in te blazen. Alleen al in de horecagelegenheden is werkgelegenheid voor enkele honderden mensen. ,,Ik zie de andere restaurants niet als concurrentie. Ik denk dat het er vooral heel gezellig wordt’’, zegt Schaap.