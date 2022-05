Rian en Adriaan onderzochten oorlogsverleden van hun vader: ‘Oorkonde bevestigde dat hij in verzet had gezeten’

Wilhelmina (91) maakt indruk met verhalen over de oorlog: ‘We aten alleen suikerbie­ten en tulpenbol­len’

,,We aten alleen suikerbieten en tulpenbollen. Als we er doorheen zaten, maakte mijn moeder een kop warme chocolademelk met het kleine beetje cacao dat we nog in huis hadden.’’ De 91-jarige Wilhelmina was negen jaar oud toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak. Nu staat ze met jongere generaties op het podium om het verhaal over de oorlog door te vertellen.

29 april