Rianne (16) zakte op de kermis in elkaar en werd niet meer wakker: ‘Ze was ons zonnestraaltje’

Sliedrecht Sport wint bekerfina­le en zet ongekende zegereeks voort

17:27 De vrouwen van Sliedrecht Sport hebben voor de vijfde maal in de clubhistorie en voor het derde achtereenvolgende jaar de nationale beker gewonnen. In De Maaspoort in Den Bosch boog cupsurprise Laudame Financials VCN met 3-0 voor de Alblasserwaardse vrouwen, die hun ongelooflijke prijzenreeks op Brabantse bodem continueerden.