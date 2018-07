Rijbewijs dronken Hagenaar (29) ingevorderd na forse snelheidsovertreding op A16

Aan het begin van de middag zagen agenten de bedrijfsauto over de snelweg scheuren. De politie constateerde een snelheid van 170 kilometer per uur, op een deel van de rijksweg waar 100 kilometer per uur is toegestaan. ,,Tijdens het rijden slingerde hij over de A16. Op een gegeven moment reed het voertuig ook over de vluchtstrook", zo schrijft de politie op Facebook.