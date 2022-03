Rijkswaterstaat kapt 142 populieren langs A15 bij afrit Alblasserdam en verzorgingsplaats de Noord

Dordt krijgt een boekhandel voor Engelstali­ge boeken: ‘Engelse boeken zijn nu populair­der dan ooit’

Dordrecht krijgt een aparte boekhandel, gespecialiseerd in Engelstalige boeken. Initiatiefnemer is eigenaar Gerrit-Jan Kruidenier van boekhandel De Bengel. Hij heeft daarvoor deze week de sleutels van het leegstaande pand naast zijn winkel aan de Vriesestraat in ontvangst genomen.

10:33