Riviertaxi's varen nog voor de zomer, beloven initiatiefnemers

Interim-trainer­schap valt Ronald Hulsbosch zwaar: ‘Ik begin niet meer aan een nieuwe club’

Ronald Hulsbosch stapte enkele weken geleden in als interim-trainer bij zijn oude club Heinenoord, waar Joop Hiele kort daarvoor verdwenen was. Met twee uit vier is er bepaald geen schokeffect bij de eersteklasser, moet ook de in de Alblasserwaard woonachtige oefenmeester erkennen.

14 mei