RIVM: Geen blijvende schade door tankwagenincident Alblasserdam

Livemuziek in Dordt? Dan is Gijs van de partij

11:43 De 28-jarige Gijs de Wolff is vaak 'moshend' of 'headbangend' voor het podium te vinden. De muziekfreak is misschien wel het bekendste gezicht in de Dordtse muziekscene: overal waar livemuziek is, is Gijs.