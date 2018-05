RIVM: GenX mogelijk langer in lichaam dan Chemours beweert

Door lidstaten Duitsland en Nederland is GenX afgelopen periode minutieus onder de loep gelegd (een zogeheten stofevaluatie).



Volgens Beekman, die de studie naar GenX voor Nederland leidt, blijkt al enige tijd dat de onderzoeken van Chemours tekortschieten om tot spijkerharde conclusies te kunnen komen. ,,We hebben er zorgen over. De verblijftijd in het lichaam weten we niet.’’



Door het Europees Chemicaliën Agentschap (dat verantwoordelijk is voor de toelating van stoffen tot Europa) zijn volgens Beekman naar aanleiding van het werk door het RIVM in april aanvullende onderzoeken gevraagd aan Chemours naar mogelijke kankerverwekkende eigenschappen van GenX en naar de verblijftijd in het lichaam. Chemours moet deze maand aan ECHA melden of het meewerkt of niet.