Rob en Anita uit Zwijndrecht radeloos na weglopen naakthond: ‘We zijn helemaal van slag en gesloopt’

Ohkon werd dinsdag uitgelaten bij de Devel door Anita, vertelt Rob. ,,Toen kwam er opeens een zwaan uit het riet gelopen. Anita schrok daar zo van dat ze de riem liet vallen en toen ging Okhon ervandoor.’’ Het beestje is nog maar 11 maanden oud en was pas sinds een paar dagen bij de familie Koning. ,,We zijn speciaal naar Frankrijk gereden om Ohkon bij een fokker te halen. Ik ben namelijk allergisch voor huisdieren, maar dus niet voor naakthonden.’’

De hond droeg een jasje toen hij werd uitgelaten. De riem en de jas zijn later teruggevonden, wat betekent dat Ohkon niets meer aanheeft en dat is slecht nieuws. ,,Je kunt het vergelijken met als wij in ons blootje buiten lopen nu’’, vertelt Rob. ,,Dat is zeker niet best met dit weer.’’

Quote Ik heb al nachten niet geslapen en ben er ook erg emotioneel van Rob Koning

Een paar keer is het beestje gesignaleerd. Maar telkens als de familie er ging zoeken, was er geen spoor meer te vinden.

Drones en speurhonden

Intussen doet de familie Koning er alles aan om hun geliefde huisdier terug te vinden. Met man en macht wordt gezocht. ,,Er zijn dagelijks tien tot twintig man met ons aan het zoeken. We hebben al met drones gezocht, de fokker uit Frankrijk is hierheen gekomen met het zusje van Ohkon en een vriendje van hem en vandaag gaan we met speurhonden uit Den Haag zoeken.’’