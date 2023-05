Rob en Erwin geloven in ‘uniek’ Stadsklooster: ‘We kunnen voor een uur, dag of week je vriend zijn’

Geen balkon of koffie op de kamers, toch is dit bed and breakfast in hun categorie de beste van Nederland

Ze hikt met haar bed and breakfast al jaren tegen het winnen van de titel ‘Beste Bed and Breakfast van Nederland met 3 tulpen’ aan. Nu is het haar gelukt. De leegstaande schuur van Annemarie Bikker (47) en haar man Anton is sinds 2020 een mooie B&B. Haar droom kwam daarmee uit, maar deze verwezenlijken had wel even wat voeten aarde, letterlijk.