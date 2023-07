Rob wil koste wat kost een windmolen op zijn eigen dak en dus stapt hij nu naar de rechter

Nationaal Onderwijs­mu­se­um verlengt tentoon­stel­ling wegens grote belangstel­ling: ‘Dit is écht een familieten­toon­stel­ling’

De tentoonstelling ‘boom roos vis, over lezen en leesplezier’ in het Dordtse Nationaal Onderwijsmuseum is wegens grote belangstelling verlengd. De expositie blijft zeker nog een jaar. ,,We zijn ontzettend blij met de vele bezoekers. Ook de educatieve programma’s worden veel geboekt door schoolklassen’’, vertelt Janneke Pierhagen.