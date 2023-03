Rookhok poppodium omgetoverd tot prikkelarme ruimte: ‘Mensen met autisme of adhd willen óók naar concert’

Als nicotine­aan­slag van rokende concertgan­gers Bibelot is weggeschil­derd, is Bonifatius­kerk klaar voor nieuwe toekomst

Om de Bonifatiuskerk en naastgelegen voormalige muziekschool om te bouwen tot in totaal 13 woningen zijn nog een paar maanden nodig. Daarna mogen de nieuwe bewoners een thuis creëren in een fraai stukje Dordrechtse historie dat nog wat verrassingen in petto bleek te hebben.