Rookmelders verplicht, maar honderden huurders hebben er nog geen: ‘Maken ons zorgen om veiligheid’

indebuurt Nieuwe Lidl in winkelcen­trum Sterren­burg open: dit zijn de verdere plannen

Na de Jumbo Foodmarkt, die in februari opende, was het woensdag 13 juli de beurt aan Lidl. De Duitse low-budget supermarkt verhuisde naar een nieuwe plek in winkelcentrum Sterrenburg. En dat heeft een duidelijke reden.

13 juli