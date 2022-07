Roze Maandag-trein haalt Dordtse kermisfans op voor een enkeltje naar Tilburg

De trein wordt om 10.17 uur op perron 2 van Rotterdam Centraal op weg gestuurd door tv-kok Hugo Kennis en zangeres Imca Marina. De trein bevat dan in ieder geval al zo’n 250 dragqueens, prijswinnaars en ander gasten. Muziek en lekkernijen moeten er al vlot een anders-dan-anders treinreisje van maken. Om 10.31 uur is de aankomst op spoor 5 in Dordrecht, waarna Breda (10.57 uur) volgt en de aankomst om 11.16 uur in Tilburg is.