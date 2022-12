Ruby Nijhoff (28) is helemaal in haar element als er iets te regelen valt: ‘Ik hou van groots denken’

MET VIDEO Dean Lewis nodigt zangeres Sera uit om samen op te treden na haar emotionele cover op Radio538

Zangeres Sera heeft niet alleen de luisteraars van Radio538 ontroerd met haar Nederlandse versie van How Do I Say Goodbye. Ze wist ook zanger Dean Lewis én zichzelf - tot haar eigen verbazing - diep te raken. ,,Zo, dat kan muziek ook doen hé.’’

8 december