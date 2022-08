Ruim baan voor deelvervoer in Dordrecht: vele honderden extra deelscooters en e-bikes in de stad

Het betekent een verveelvoudiging van het huidige aanbod aan deelvervoer. Zo heeft Go Sharing op dit moment 110 elektrische deelscooters in Dordrecht. Donkey Republic, de andere aanbieder van deelvervoer, heeft in heel de Drechtsteden 230 fietsen (niet-elektrisch) staan. Volgens woordvoerder Edward Ernst van de gemeente past de uitbreiding in de visie van het huidige college. ,,We stimuleren dat meer op de fietsen en deelscooters wordt gereden.’’