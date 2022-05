Ruim baan voor zware vrachtwagens: ‘Nieuwe app vermindert overlast en bespaart brandstof’

Monumen­taal bruggetje Amstelwij­ck wordt opgeknapt met vederlicht materiaal

Het monumentale bruggetje naar landgoed Klein-Amstelwijck in Dordrecht wordt in oude luister hersteld met kunststof, dat versterkt is met glasvezels. Dat materiaal werd in Dordrecht nog nooit eerder toegepast voor bruggen waar vrachtverkeer over moet kunnen rijden.

20 april