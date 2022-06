Rusmir geeft les in Europese krijgskunst: ‘De basis is respect, want zonder dat is het alleen maar vechten’

DORDRECHTJe kunt in Dordrecht veel bijzondere dingen doen, maar wist je dat je ook kunt zwaardvechten in onze stad? Bij de Sint Michielsgilde aan de Dintelstraat kun je de Europese krijgskunst beoefenen. We spraken met leraar Rusmir Hadžiarapović die de school opzette.

De Sint Michielsgilde is een school voor traditionele Europese krijgskunsten, zo’n beetje hoe ridders vroeger vochten. Hier leer je hoe je vecht met wapens vóór de tijd van vuurwapens; denk aan langzwaarden, rapieren en dolken. De Sint Michielsgilde werd in 2015 opgericht in Antwerpen, als opvolger van de historische Antwerpse schermersgilde uit 1488. Daarna kwamen er ook locaties in Gouda en Dordrecht. Rusmir werd gevraagd om de gilde in Dordrecht te beginnen.

Niet oubollig

Bij een gilde denk je misschien aan iets oubolligs, maar dat is de Sint Michielsgilde niet. Eigenlijk betekent het dat de leden één grote familie zijn. Ze sluiten zich om allerlei redenen aan bij de gilde. Bijvoorbeeld omdat ze gepassioneerd zijn door krijgskunst, geschiedenis, sport of online games. Zelf heeft Rusmir daar ook interesse in, maar het begon voor hem bij de Oosterse vechtsport.

Quote De basis is respect, want zonder dat is het alleen maar vechten Rusmir Hadžiarapović

“Ik ben opgegroeid in Bosnië en speelde vroeger met stokken op straat”, vertelt Rusmir. “Dan deed ik alsof ik een gevecht aanging. Rond mijn tiende kwam ik in aanraking met kendo, een Japanse zwaardvechtkunst. Dit heb ik tot mijn dertiende gedaan. Op die leeftijd ben ik met ons gezin naar Nederland gevlucht, vanwege de oorlog.”

,,Hier ging ik naar school, leerde de taal en pakte mijn hobby’s op. Tijdens larp-evenementen (live action role-playing, red.) kwam ik in contact met een paar jongens die leerden hoe je veilig kunt vechten. Zoiets wilde ik ook doen en ik besloot een eigen school in de Europese krijgskunst te starten.”

Fysiek en mentaal

Bij de Sint Michielsgilde wordt elke woensdagavond van 20.00 tot 22.00 uur getraind. Vanaf juli gaat Rusmir ook op de vrijdagavond lesgeven. “De krijgskunst is meer dan alleen een fysieke training. Net als onze voorgangers zijn we ervan overtuigd dat de krijgskunst je als persoon kan ontwikkelen. De basis is respect, zonder dat is het alleen maar vechten. Daardoor is het niet alleen een fysieke, maar ook een mentale training.”

Quote Van leden hoor ik dat ze een stukje zelfver­trou­wen, vastigheid en sociaal leven opbouwen door de gilde Rusmir Hadžiarapović

Het begin van de training begint met een meditatie. Daarna begint de work-out en worden kracht, snelheid, mobiliteit en stamina getraind. Iedereen doet dat op eigen niveau. “We trainen vaak met langzwaarden”, zegt Rusmir. “Ook als je net bij de gilde komt, mag je die gebruiken. Ze zijn niet scherp, wegen ongeveer anderhalve kilo en zijn één meter veertig lang. Daarbij dragen we beschermende kleding.”

Demonstratie in Kloostertuin

Iedereen die interesse heeft, mag een keer komen meetrainen. “Van leden hoor ik dat ze een stukje zelfvertrouwen, vastigheid en sociaal leven opbouwen door de gilde. Ook is het voor sommigen dé manier om uit huis getrokken te worden en actiever te zijn.”

De gilde traint niet alleen op locatie, maar komt ook in actie tijdens evenementen. Zo gaven ze een demonstratie in de Kloostertuin tijdens Koningsdag. Ook heeft Rusmir toestemming om af en toe bij Huis te Merwede te trainen. “Dordrecht heeft zo’n rijke geschiedenis en had ook een vechtersgilde. De kasteelruïne van Huis te Merwede lijkt me een prachtige plek om de geschiedenis van de stad en de gilde nog meer te verbinden.”

