Rutger en Hanna leren mensen koken met ‘onkruid’: ‘Brandnetels kunnen je lichaam een echte opkikker geven’

Hanna groeide op op de Eikenhof aan de rand van het Dubbelsteynpark in Dordrecht, met altijd een oase van groen om zich heen. ,,Ik ben echt opgegroeid middenin de natuur”, vertelt Hanna die met haar vriend Rutger in Rotterdam woont. ,,Zo heb ik geleerd wat de natuur ons allemaal te bieden heeft. Doordat we tegenwoordig alles in de supermarkt kunnen kopen, zijn we een beetje vergeten wat er allemaal om ons heen groeit en welke positieve effecten deze planten op ons kunnen hebben. Met deze wandeling en dit diner willen we al het moois wat de natuur te bieden heeft met anderen delen.”