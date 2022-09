Ruud Lammers trekt keutel over coronabeleid in: ‘Indruk wegnemen dat wij tegen vaccineren zijn’

Goed nieuws voor sporters; binnenkort kun je los op de nieuwe toestellen in het Papen­drecht­se Vijverpark

Een aantal dorpen en steden in de regio had er al een, maar nu komt er ook in het Papendrechtse Vijverpark een calisthenicspark. De verschillende sporttoestellen zullen voor eenieder te gebruiken zijn. Het initiatief komt van een Papendrechter, die de gemeente benaderde met zijn plannen. Naar verwachting is het park er nog voor het einde van 2022.

28 september