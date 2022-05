Samen voor Sliedrecht wint prijs en mag 5000 euro in ontvangst nemen

High Five Foundation neemt grote groep kinderen én Oekraïense vluchtelin­gen in Dordt mee naar Efteling

Het is het jaarlijkse uitje voor de kinderen die zijn aangesloten bij de High Five Foundation in Dordrecht: een dagje naar de Efteling. Na corona kan het aankomende zaterdag eindelijk weer, maar ze gaan niet alleen. Een bus vol Oekraïense vluchtelingen gaat ook mee.

12 mei