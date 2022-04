Sander en Rob helpen mensen die vastlopen in de zorg: 'Steunwijzer Drechtsteden is er voor iedereen'

De Steunwijzer is een initiatief van Schreur en Corry van der Kraan. Hij is gepensioneerd medewerker van de sociale dienst, zij is actief bij de dak- en thuislozenzorg van Mee Plus. Allebei liepen ze er tegenaan dat veel mensen er tegenwoordig, ondanks het enorme aanbod aan hulpverlening, niet meer uitkomen. Ze raken verstrikt in de problemen.