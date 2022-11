Sanne en Fem wonen aan de rand van de Biesbosch: ‘Van de week hebben we de bever zien zwemmen’

Verdedi­gers heersen in topper EBOH - Papen­drecht (0-0): ‘Ik denk dat we meer risico hadden moeten nemen’

Er was veel publiek, vooraf flink wat vuurwerk en er werden mooie duels uitgevochten, maar geldige doelpunten werden er zaterdag niet gemaakt in de topper in 2H tussen EBOH en Papendrecht: 0-0. ,,Ik denk dat we meer risico hadden moeten nemen.’’

30 oktober