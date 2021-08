Sapna (23) kon niet mee met laatste groep en zit nu ‘opgesloten’ in Kaboel: ‘Maar er is weer hoop’

Sapna had al dagen hoofdpijn. Kreeg geen hap door haar keel. Ze was ziek. Ziek van de hele situatie. En ze was radeloos. Haar man Hamed Ebrahimi (26) had bijna hetzelfde, maar hij zit wél in Nederland. Hij sliep niet meer. Wist niet wanneer de liefde van zijn leven weer terug kon naar Nederland. Wanneer hij haar weer in zijn armen kon sluiten.



Sapna zit in Afghanistan momenteel hele dagen binnen. De straat op daar is geen optie, niet zonder man, dat kan niet veilig. Nee, ze kan eigenlijk níéts meer veilig doen. Niet vanwege het nieuwe talibanregime, niet vanwege de dreiging van aanslagen door de Islamitische Staat.



Niet zoals ze in Nederland kan. Met plezier haar mbo-studie volgen, rustig boodschappen doen, afspreken met vrienden. Zonder continu de angst om gestraft te worden of te sterven. ,,We zaten dagenlang in zak en as”, zegt Hamed. ,,Wie kon ons nu nog helpen?!”