Sara opende winkel voor hijabs en kleding: 'Ik draag mijn hoofddoek met trots, het is mijn kroon'

indebuurt.nlAbaya jurken, twinsets en hoofddoeken in tientallen kleuren: bij Hijabella op Voorstraat 330 vind je het. Sara Alzubaidi (29) opende hier, na het succes van haar webshop, in december een winkel. Dat er nog geen zaak gericht op hoofddoeken in Dordrecht was, vond ze een gemis voor de stad.

‘Hèhè, eindelijk zo’n winkel in Dordrecht’ is iets wat Sara regelmatig hoort. Klanten weten haar door mond-tot-mondreclame en social media inmiddels te vinden. Door posts en video’s op Instagram en TikTok heeft ze zelfs klanten uit Rotterdam en Utrecht.

Een eigen winkel

“Hijabella is vanuit een kamertje bij mij thuis als webshop begonnen”, vertelt Sara. “Zelf houd ik enorm van online shoppen en ik wilde, met mijn eigen kennis, een online winkel met hijabs beginnen. De webshop bleef groeien en uiteindelijk verhuisde ik naar een kantoor. Maar de muren kwamen al snel op me af. Ik vond het helemaal niets om daar in mijn eentje te zitten. Waarom begon ik geen fysieke winkel?”

Alles roze

Sara ging op zoek naar een geschikt pand en zocht in Zwijndrecht en Dordrecht. Het duurde even, maar toen vond ze de ruimte op de Voorstraat. “Zodra ik hier binnenstapte, zag ik het voor me. De winkel moest roze worden en ik had meteen een indeling in mijn hoofd. Een maand nadat ik de sleutel had gekregen, ging Hijabella open.”

Volledig scherm In de winkel vind je kleding in verschillende kleuren. | Foto: indebuurt Dordrecht

Modest fashion

In de winkel vind je rekken met, zoals Sara het zelf beschrijft, modest fashion. Dit is kleding die je lichaam meer bedekt. Doordat het luchtige stoffen zijn en de kleding wijd valt, zit het comfortabel. “Koningsblauw, roze en oranje zijn de kleuren deze zomer. Maar ook lichte kleuren en aardetinten zie je veel in mijn winkel.”

Draag je hoofddoek als je kroon

Ook de hoofddoeken zijn een belangrijk onderdeel van Hijabella. Daarom zijn er veel verschillende soorten en materialen. Denk aan neutrale en opvallende kleuren, hoofddoeken met steentjes of een andere kleur streep aan de onderkant. “Ik wil dat een vrouw draagt waar ze zich zeker en mooi in voelt. Je moet zelfvertrouwen krijgen en stralen. Draag je hoofddoek met trots, het is de kroon die je draagt.”

TikTok en Instagram

Sara weet dat je als ondernemer tegenwoordig niet meer zonder social media kan. Zelf gebruikt ze Instagram en TikTok om online haar klanten te helpen. Op TikTok gaat ze drie à vier keer per week live om met haar volgers te kletsen en vragen te beantwoorden. “Tijdens de livestreams laat ik mezelf veel zien, waardoor kijkers een beeld van mij en de winkel krijgen. Ik presenteer kledingstukken of pak bestellingen in. Dat vinden mijn volgers erg leuk om te zien.”

Iedereen is welkom

Naast de kleding en hoofddoeken, heeft Sara sinds kort ook spullen voor de Ramadan staan. In het midden van de winkel vind je decoratie voor de tafel, maar ook spullen om het Suikerfeest te vieren. Sara wil benadrukken dat iedereen haar winkel mag bezoeken, ook als je geen hoofddoek draagt. “Ik kan me voorstellen dat het een stap is om dan de winkel binnen te lopen. Maar iedereen is welkom! Als je van comfortabele kleding houdt of leuke twinsets, vind je hier ook genoeg.”

Wil je Hijabella bezoeken? De winkel is van dinsdag tot en met zaterdag van 11.00 tot 17.00 uur open.

