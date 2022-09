Schaamte voor de naam Zuid-Holland op bussen van Qbuzz: ‘Zeg die concessie maar op’

Waterschap: te weinig gedaan aan watercom­pen­sa­tie in plan voor bouw woontoren op Merwehoofd

Waterschap Rivierenland is niet tevreden over de plannen van de gemeente Papendrecht voor de bouw van de langverwachte nieuwe woontoren op het Merwehoofd. Het waterschap stelt dat het advies voor watercompensatie vooralsnog onvoldoende is verwerkt in het plan en maakt daarom bezwaar.

30 augustus