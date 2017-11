Schadevergoeding voor meisje (18) na verspreiding naaktfoto's

Omdat een gebruikt telefoontje aan de Rotterdammer gelinkt kon worden, gaan justitie en de rechter ervan uit dat Jeremy de dader is.

De twee hadden enige tijd een relatie. De Rotterdammer wou ‘nog antwoord op enkele vragen’, nadat het uitging. Via een nepaccount op naam van een ander plaatste de veroordeelde eind 2015 de foto’s van de Papendrechtse op internet. Een vriendin van het afgebeelde meisje had de beelden op de social-media gezien.

Toen het slachtoffer verdachte een gesprek toezegde, verdwenen de voor iedereen toegankelijke pikante beelden van Instagram. Maar erna plaatste hij ze weer terug. Waarschijnlijk na ontevredenheid over het resultaat van het ‘eindgesprek’.

Zwijgrecht

De Rotterdammer beriep zich tijdens de rechtszaak op zijn zwijgrecht. ,,U legt dus ook geen verantwoording af voor deze daden. Dat is in uw nadeel’’, reageerde de politierechter. Die sprak verdachte vrij van het plegen van smaad. De rechter vond de foto’s niet ‘amoreel’ maar wel beledigend voor het meisje.

,,Het is een grove inbreuk op haar integriteit. Sexting kan zeer beschadigend zijn. Dat meisje weet nooit wat er met de beelden is gebeurd of gaat gebeuren. U kan ze eraf gehaald hebben, maar een ander kan ze hebben gekopieerd en terugplaatsen. Dan blijft ze altijd zichtbaar’’, onderstreepte de rechter de ernst van het vergrijp.