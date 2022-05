Schapen gaan over naar zomervachtje tijdens schapenscheerdersfeest

Keuzevrij­heid zwangere vrouwen in het geding: verloskun­di­gen staken en zwangeren uiten zorgen

Verloskundigen in Nederland legden maandag hun werkzaamheden neer. Ze maken zich grote zorgen over een mogelijke herinrichting van de financiering van de geboortezorg. Voor de Grote Kerk in Dordrecht stond een aantal zwangere vrouwen om aandacht te vragen voor deze kwestie.

10:47