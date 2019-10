Schietpartij in Sliedrecht: twee mensen zwaargewond

Een van de slachtoffers is aangetroffen op de Sperwerstraat. Het tweede slachtoffer bevond zich op de Lijsterweg. De politie heeft de omgeving van de Sperwerflat en sporthal De Valk afgezet voor onderzoek. Ze kreeg meerdere meldingen over de schietpartij. Ambulances en twee traumaheli's werden opgeroepen voor medische hulp.

Getuigen, twee jongens van 16, vertellen hoe ze een man op straat zagen liggen met een andere man ernaast die bloed op zijn handen had. Ze hadden het idee dat die een schotwond van een van de slachtoffers heeft geprobeerd te stelpen. Toen de ambulance kwam, zijn ze doorgelopen waarna ze het tweede slachtoffer zagen liggen.

Een 17-jarige buurtbewoner is naar zijn zeggen door een van de slachtoffers aangesproken. ,,We hebben de politie, die er al was, zijn kant op gestuurd.”

Alles op alles

,,Hulpdiensten zetten alles op alles’’, zo meldt de politiewoordvoerster. ,,Onze eerste zorg gaat uit naar slachtoffers. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht. We roepen getuigen op zich te melden via noodnummer 112 of 0900-8844. Anonieme tips geven kan ook via 0800-7000.’’

Het is de tweede keer binnen 24 uur dat de politie in de regio Drechtsteden moet uitrukken voor een schietpartij. Vrijdagavond omstreeks elf uur raakte in de Dordte wijk Sterrenburg een man gewond door vuurwapengeweld.

