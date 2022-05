Schietpartij maakt veel los bij personeel hulpdiensten: ‘Dit is een gebeurtenis die je nooit meer vergeet’

Na de eerste melding vrijdagochtend over het schietincident gingen meteen alle alarmbellen af. Vier ambulances spoedden zich naar de zorgboerderij aan de Molensingel in Alblasserdam. Ook kwamen er twee traumahelikopters. ,,Dat is uitzonderlijk, maar het ging hier ook om een uitzonderlijke situatie. De hulpverlening verliep buitengewoon efficiënt. Tegelijkertijd waren we al te laat, want we konden niets meer doen voor twee van de slachtoffers.’’