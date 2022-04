Schip vaart ‘s nachts tegen pijler Moerdijkbrug

Dordtse KNRM wil meer aandacht voor reddings­werk op het water: ‘We zijn een icoon voor de Drechtste­den’

Het KNRM in Dordrecht wedijvert jaarlijks met collega’s in Scheveningen welke van de twee de meeste reddingsacties moet verrichten. De 23 bemanningsleden en een schipper verrichten met steun vanaf de wal heldenwerk in de Drechtsteden, maar de organisatie vindt zelf dat het belang ervan meer mag worden benadrukt. ,,We zijn een parel voor het gebied.’’

28 april