Schip van omstreden kunstproject te bewonderen tijdens pre-party

Alblasserwaard Actiebe­reid­heid onvermin­derd groot onder boeren in regio: ‘We roepen op om het netjes te houden’

Boeren plaatsten al hooibalen langs rotondes en wegen in de Alblasserwaard en protesteerden dinsdagavond bij afvalverwerker HVC in Dordrecht. Wat gaat deze regio komende tijd verder merken? ,,De actiebereidheid is groot’’, zegt Teus de Wit, melkveehouder uit Hardinxveld-Giessendam.

29 juni