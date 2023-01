Schoenenzaakeigenaar Jeffrey (41) krijgt excuses van tieners die hem aanvielen: ‘Heb er een goed gevoel bij’

Klanten redden Sliedrecht­se winkelier van agressieve tieners

Klanten van de koninklijke schoenenwinkel Van Mourik in Sliedrecht hebben eigenaar Jeffrey van Mourik gered van een groepje agressieve tieners. Hij had het dinsdagmiddag met hen aan de stok gekregen toen hij filmde hoe ze over het dak van zijn winkel liepen.

28 december