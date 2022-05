Schoolterrein voor bouwvakkers wordt nieuwe woonwijk

UPDATE Man vlucht voor politie na achtervol­ging en crash in Zwijn­drecht

Een automobilist is in de nacht van donderdag op vrijdag na een achtervolging door de politie met zijn wagen gecrasht in Zwijndrecht. De man sloeg daarna op de vlucht en wordt nog steeds gezocht. De politie Drechtsteden-Buiten laat weten dat omstanders niet meer naar de man uit hoeven te kijken.

