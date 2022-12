Schouder aan schouder tegen overlast en criminaliteit in Nationaal Park De Biesbosch

update Schietpar­tij in groot landhuis Kinderdijk; man uit België (74) in hoofd geraakt, dader nog spoorloos

Bij een schietpartij in een woning aan de Puntweg in Kinderdijk is een 74-jarige man uit Overijse (België) gewond geraakt. Hij zou in het hoofd zijn geraakt bij een inbraak of overval in de voormalige directeurswoning van scheepswerf L. Smit & Zoon, later IHC Smit. De vrouw die er woont, bleef ongedeerd. Er is nog geen spoor van de verdachte(n). De politie zoekt getuigen.

