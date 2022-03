Schrijfster Lale Gül komt in aanloop naar Bevrijdingsdag naar Dordrecht om ervaringen te delen

Meer vrouwen in de gemeente­raad door voorkeur­stem­men: ‘Meer diversi­teit en andere onderwer­pen’

Zomaar drie keer zo veel stemmen krijgen als de partijgenoot boven je op de kieslijst, of meer: veel vrouwen komen met voorkeurstemmen in de gemeenteraad terecht. De uitverkiezing is voor enkelen zo onverwacht, dat ze bedanken voor de eer. ,,Ik woon hier pas net, niemand kent mij.’’

28 maart